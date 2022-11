Avellino: Giovanni D'Agostino, i motivi del biglietto unico per due gare Con Taranto e Juve Stabia c'è un'iniziativa presentata dal club ai tifosi con l'amministratore IDC

"È un momento delicato, il più difficile della nostra gestione". Giovanni D'Agostino presenta la scelta del biglietto unico per le due gare casalinghe consecutive con l'Avellino impegnato contro il Taranto e la Juve Stabia: "Abbiamo vissuto momenti indimenticabili senza poterli vivere insieme se non virtualmente. - ha affermato l'amministratore IDC - Ora che finalmente abbiamo potuto abbracciarci le cose non stanno andando per niente come tutti volevamo. La delusione è di tutti, da chi con immensi sacrifici segue la squadra in casa ed in trasferta (anche a Picerno il pubblico è stato spettacolare al dí là del risultato) agli addetti ai lavori, fino ad arrivare a chi da quasi quattro anni investe cifre considerevoli per provare a fare qualcosa di importante, di lasciare in senso positivo una traccia nella storia del nostro glorioso club".

"Iniziativa per agevolare chi vuole stare vicino alla squadra"

In questa brutta situazione ci siamo davvero tutti e solo tutti insieme possiamo e dobbiamo uscirne. In questa fase della stagione l’unica soluzione che abbiamo a disposizione è quella di cercare di supportare ed aiutare il più possibile chi scende in campo per i nostri colori. Senza fronzoli, senza remore. Per questo abbiamo pensato ad un’iniziativa che possa agevolare chiunque voglia sostenere la squadra, dando la possibilità di acquistare un biglietto unico per Avellino-Taranto e Avellino-Juve Stabia".

La scelta presa dal club

"In questo modo, considerando anche che grazie alla mediazione avvenuta con la nostra società di ticketing non sarà necessario l’acquisto ed il conseguente caricamento sulla fidelity card, i nostri tifosi avranno la possibilità di risparmiare considerevolmente sul prezzo della singola gara. Allo stesso tempo abbiamo tutelato chi con tanta passione e fiducia ci ha sostenuto dal mese di giugno non essendo scesi come prezzo al di sotto del rateo abbonamento. Ci vediamo allo stadio, «insieme restiamo in piedi, divisi cadiamo»".