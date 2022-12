Avellino, Rastelli: "Un pari, ma resta il risultato positivo senza gol subiti" Le parole del tecnico biancoverde dopo lo 0-0 con la Juve Stabia

"Abbiamo giocato la partita che dovevamo, con una grandissima prestazione conoscendo la pericolosità degli avversari". Così l’allenatore dell’Avellino, Massimo Rastelli, per commentare il pari (0-0 con la Juve Stabia). “Nel primo tempo abbiamo concesso pochissimo. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Abbiamo avuto l’occasione con Gambale, che ha centrato il palo e altre situazioni in cui potevamo far meglio. Nel secondo tempo c'è stato lo stesso sviluppo gara. Ci prendiamo quest’altro risultato positivo dopo la vittoria contro il Taranto, senza subire reti per la seconda volta. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Oggi, come domenica, ho visto un miglioramento sotto l’aspetto del fraseggio, anche se vorrei più coraggio nel giocare in avanti. Poi, giocando ogni tre giorni, la lucidità viene meno soprattutto in gare come queste in cui l’avversario è veloce nelle ripartenze”.

Domenica il secondo derby consecutivo: trasferta a Torre del Greco

"Domenica c’è un altro derby, quello contro la Turris. È un campo difficile, si tratta di una buona squadra con giocatori di qualità in alcuni reparti. - ha aggiunto Rastelli - Anche loro hanno avuto uno sbandamento dopo il cambio in panchina ma ora hanno ripreso a marciare. Credo sarà una gara equilibrata dove noi dovremo essere più precisi nelle conclusioni. Gli infortunati? Credo riusciremo a recuperare solo Zanandrea, assente oggi per un virus intestinale".