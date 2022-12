Avellino - Juve Stabia 0-0, Moretti: "Vittoria mancata, ma siamo in crescita" Il difensore degli irpini nel post-gara: "Arriverà anche la continuità nei risultati"

"Il nostro obiettivo era vincere, purtroppo è venuta meno la finalizzazione". Il difensore dell'Avellino, Lorenzo Moretti, ha commentato così il pari (0-0) con la Juve Stabia al "Partenio-Lombardi": “Siamo in crescita, ci stiamo compattando sempre di più e sono sicuro che arriverà anche la continuità nei risultati. - ha spiegato il centrale biancoverde - Un fattore importante è quello di non aver subito ancora una volta reti. È un dato che sicuramente ci da fiducia".

Il ruolo di titolare

"Sono venuto qui per dare il massimo e continuo a fare il possibile per tenermelo stretto. Ringrazio il mister, lo staff e i miei compagni per la fiducia. Con Auriletto? Mi trovo molto bene, collaboriamo tanto. Ora testa al derby di domenica contro la Turris”.