Avellino - Juve Stabia 0-0, Colucci: "Risultato giusto" Così il tecnico delle Vespe al termine del derby del "Partenio-Lombardi"

Finisce in parità il derby Avellino - Juve Stabia. La gara, valida per la sedicesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il finale di 0-0. Nel post-gara ecco il commento dell’allenatore delle vespe, Leonardo Colucci: "Siamo venuti qui a giocare la nostra partita, i miei ragazzi sono stati bravi. - ha spiegato il tecnico della Juve Stabia - Abbiamo avuto un paio di occasioni, ma l’estremo difensore biancoverde è stato bravo".

Il tecnico delle vespe: "Gli irpini risaliranno la classifica"

"È stata una bella gara e il risultato, per ciò che si è visto in campo, è giusto. Conosco Massimo Rastelli ed è un allenatore molto preparato. Di sicuro, la classifica non rispecchia i valori dell’Avellino e sono sicuro che con tempo e pazienza, ma soprattutto con i giocatori che ha a disposizione, la squadra riuscirà a venir fuori".