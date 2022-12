Avellino - Juve Stabia 0-0: il tabellino e i voti, rimpianti per Gambale Le pagelle dei lupi: pari contro le vespe nel sedicesimo turno di campionato

Resta una buona prestazione, tanto passa per il palo colpito da Gambale, a un passo dal gol anche nella ripresa, ed è più il cammino precedente a condizionare il giudizio della prova biancoverde nel sedicesimo turno di campionato: risultato di 0-0 con la Juve Stabia e l'Avellino non trova la seconda vittoria consecutiva. Altalena dal 5 al 6,5 con l'equilibrio da 6 per il tecnico, Massimo Rastelli, al termine della gara vissuta nel ricordo di Adriano Lombardi, scomparso 15 anni fa.

Le pagelle dei lupi

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Avellino - Juve Stabia 0-0

Avellino (4-3-3): Pane 6,5; Rizzo 6, Moretti 6,5, Auriletto 6, Tito 5,5; Matera 6, Casarini 6, Garetto 6 (17' st Maisto 5,5); Kanoute 5,5 (22' st Trotta 5,5), Gambale 5,5, Murano 5 (17' st Russo 6). All. Rastelli 6. A disp. Forte, Franco, Ceccarelli, Guadagni, Illanes

J. Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco (47 st Maselli), Ricci (36' st Silipo); Guarracino (36' st D'Agostino), Santos, Pandolfi (29' st Carbone). All. Colucci. A disp. Russo, Dell'Orfanello, Gerbo, Zigoni, Della Pietra, Picardi, Vimercati, Peluso

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Garetto (A), Maisto (A), Scaccabarozzi (J)

Angoli: 3-2

Recupero: 1' pt, 4' st