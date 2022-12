Avellino: risultati e classifica, bagarre playout e quanti zeri... Turno di campionato particolare e all'orizzonte c'è l'ulteriore chance per i biancoverdi

Un po' il tour de force, un po' la paura di perdere un punto prezioso lungo il match e il sedicesimo turno di campionato nel girone C di Serie C va in archivio con tanti zeri, quelli presenti nei risultati di giornata. È stato un mercoledì con poche squadre a segno nel raggruppamento meridionale e ben cinque 0-0.

Le gare del sedicesimo turno

Nel primo pomeriggio ci sono state le vittorie di misura del Foggia e del Picerno, rispettivamente contro Messina e Monterosi per 1-0, poi il tris del Catanzaro sul Giugliano (3-0) con i calabresi, imbattuti (14 vittorie in 16 gare) sempre più in fuga: primi con il +6 sul Crotone, fermato sul 2-2 dal Taranto, e con il +9 sul Pescara, ko sul campo della Virtus Francavilla per 3-2. Al di là di queste due gare, il valzer dei match senza reti si è aperto a Latina: 0-0 tra i pontini e il Monopoli nella sfida delle 18. Poi con un pari a reti bianche sono terminate anche Avellino - Juve Stabia, Potenza - Audace Cerignola, Turris - Fidelis Andria e Viterbese - Gelbison. (clicca qui per i risultati)

Otto squadre in tre punti dalla zona playoff a quella playout

Ecco la distanza dal Latina alla zona rossa. In classifica l'Avellino occupa la quindicesima posizione, ma condivide la quota 17 punti con il Monterosi Tuscia, il Potenza e il Taranto, da bagarre playout dopo 16 turni con il Picerno, vincente in casa e abile nel firmare il sorpasso in graduatoria. Ora i lupi affronteranno la Turris al "Liguori": quota 19 per i corallini ed ecco all'orizzonte l'ulteriore esame di maturità per l'Avellino, che in caso di vittoria a Torre del Greco potrebbero cambiare decisamente la prospettiva del finale del 2022. (clicca qui per la classifica)