Avellino: porte aperte alla ripresa. Vince il Taranto: classifica cortissima Domenica (ore 17.30) una gara chiave, da esame di maturità per il gruppo irpino

La classifica, già corta, è stata resa ancora più equilibrata tra la zona playoff e quella playout dalla vittoria del Taranto a Pescara. Finale di 2-0 all'Adriatico-Cornacchia con i rossoblu che passano sul campo della terza forza del campionato con le reti di Manetta e Tommasini: abruzzesi al terzo stop di fila e ora distanti ben 12 punti dalla vetta, occupata dal rullo compressore Catanzaro.

La prospettiva biancoverde

Dopo diciassette turni l'Avellino occupa la dodicesima posizione, condivisa con altre tre squadre (il Monterosi Tuscia, il Potenza e il Taranto), con il +1 sulla zona playout (il ko contro i lupi relega la Turris nella zona rossa con la Virtus Francavilla, sconfitta a Catanzaro), ma anche con il -1 per i biancoverdi in chiave playoff.

L'equilibrio in graduatoria

Undici squadre in tre punti dal settimo al diciasettesimo posto: l'ulteriore dato a conferma di un campionato equilibrato e che può consentire all'Avellino il ritorno concreto in zona playoff con la quarta posizione che resta nella prospettiva dei lupi, a patto che davvero a Torre del Greco sia iniziato un nuovo percorso.

Tanto passerà per le risposte che arriveranno dal match casalingo con la Fidelis Andria, terzultima forza del girone C. Domenica (ore 17.30) il calcio d'inizio del match, nel pomeriggio, alle 15, sarà ripresa della preparazione per l'Avellino: porte aperte e possibilità per i tifosi e la stampa di seguire il primo allenamento settimanale verso la sfida con i pugliesi, che sarà vissuta dalla squadra di Rastelli senza pubblico.