Avellino, Trotta: "Qualità e fiducia, l'esempio è Tito" L'attaccante biancoverde: "Dobbiamo continuare così. Siamo sulla strada giusta"

Anche Marcello Trotta ha preso parte all'iniziativa dell'US Avellino con i tifosi allo store ufficiale. "Fa sempre piacere trascorrere una mattinata diversa con tanti piccoli tifosi. Come già detto in passato abbiamo bisogno di tutti. - ha spiegato l'attaccante biancoverde - A turno stiamo dando una mano importante alla squadra per vincere le partite. Credo che sia la strada giusta: tutti uniti. A turno stiamo dando un contributo molto importante. L'esempio è di domenica scorsa con Fabio (Tito, ndr), che ha fatto una doppietta a Torre del Greco, inaspettata per il ruolo che ricopre e siamo molto contenti. Dobbiamo continuare così".

L'attaccante: "Il reparto offensivo ha guadagnato fiducia"

"Passo dopo passo tutto il reparto offensivo sta dimostrando le qualità a disposizione. - ha sottolineato Trotta - A turno stiamo segnando e, quindi, stiamo prendendo fiducia con il gol e credo che sia un mattoncino utile di gara in gara per essere ancora più presenti e dare una mano con reti pesanti per la squadra".