Avellino, si riparte: testa al Monterosi, seduta a porte aperte Domenica (ore 12.30) la sfida contro i laziali al "Rocchi" di Viterbo

L'Avellino è pronto per la prima seduta settimanale con lo sguardo rivolto all'ultima gara del girone d'andata. Domenica i biancoverdi saranno ospiti del Monterosi Tuscia al "Rocchi" di Viterbo con calcio d'inizio alle 12.30.

La novità dell'orario per l'ultima gara del girone d'andata

Sarà il primo lunch match per i lupi, che dovranno studiare la miglior soluzione anche in termini fisici e atletici per l'orario della sfida in terra laziale e per confermarsi nella fascia playoff, agganciata con la vittoria di misura sulla Fidelis Andria per la nona posizione condivisa con la Gelbison, il Taranto e il Foggia (ieri 0-0 tra i satanelli e il Catanzaro con lo "Zaccheria" a porte chiuse).

Ripresa con ingresso libero in Tribuna Terminio

Ieri l'omaggio della Curva Sud per 110 anni di storia del club, oggi la ripartenza sul terreno di gioco del "Partenio-Lombardi" per i ragazzi di Massimo Rastelli: seduta a porte aperte a partire dalle ore 15 con ingresso libero per tifosi e stampa in Tribuna Terminio.