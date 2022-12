US Avellino, 110 anni: l'omaggio della Curva Sud al "Partenio-Lombardi" (VIDEO) Alle 20.30 il tifo organizzato ha rimarcato i 110 anni di storia del club

L'Unione Sportiva Avellino compie 110 anni: la società fu fondata il 12 dicembre 1912 e in mattinata il club, con una nota ufficiale, aveva sottolineato l'anniversario. Alle 20.30 la Curva Sud ha reso omaggio con uno striscione storico, che presenta l'evoluzione dei loghi dell'US dalla sua fondazione, e con un gioco pirotecnico a rimarcare il numero 110: cori da parte del tifo organizzato a Piazzale degli Irpini con lo stadio "Partenio-Lombardi" come scenario alle spalle dei supporter biancoverdi.

12 dicembre 1912: la data della fondazione del club

Come accaduto pochi giorni con il ricordo annuale per le vittime del terremoto del 23 novembre 1980 la Curva Sud Avellino ha rimarcato il valore della data del 12 dicembre per la tifoseria e per la piazza irpina.