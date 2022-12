Avellino, D'Agostino: "L'avvio problematico ci ha insegnato tanto" Il commento dell'amministratore IDC sulle iniziative per i tifosi verso il Natale

"Come annunciato la settimana scorsa, in questi giorni ci siamo prodigati per ideare delle iniziative dedicate ai nostri tifosi. Oltre ad una mera ed allettante promozione natalizia ci tenevamo a fare qualcosa soprattutto per i 2410 abbonati che, per i fatti ormai noti a tutti, hanno purtroppo perso la possibilità di venire allo stadio per assistere alle gare contro Giugliano e Fidelis Andria". Così l'amministratore IDC dell'US Avellino, Giovanni D'Agostino, ha commentato le iniziative lanciate verso il Natale per i tifosi: "È fondamentale conservare il supporto e la fiducia della nostra gente, ecco perchè a chi ha sottoscritto l’abbonamento, che sia per l’intero campionato o soltanto per il girone di ritorno, regaleremo la fidelity card della stagione 2023/2024. - ha affermato il dirigente del club irpino - Inoltre, invece che un singolo voucher, abbiamo introdotto uno sconto permanente che, se visto in prospettiva, vale molto di più del rateo di tutti i settori per le due gare a porte chiuse. Il problematico inizio dell’attuale stagione ci ha insegnato quanto sia importante remare tutti nella stessa direzione ed è per questo che dobbiamo continuare a farlo nonostante le difficoltà che, inevitabilmente, troveremo sul nostro lungo, tortuoso ma comunque esaltante percorso. Ci vediamo allo stadio".