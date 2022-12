Monterosi-Avellino 0-0, Rastelli: "Buon punto e difesa ancora imbattuta" Le parole dell'allenatore biancoverde al termine dell'ultima gara del girone d'andata

Pari a reti inviolate tra Monterosi e Avellino. La gara, valida per la diciannovesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il finale di 0-0 sul campo del "Mannucci". Testa a venerdì, con l'ultima gara dell'annata e la prima del girone di ritorno: al "Partenio-Lombardi" arriverà il Pescara. Fischio d'inizio alle 17:30.

Al termine della gara contro il Monterosi, è il tecnico Rastelli ad aver fatto il punto della situazione sulla prestazione degli irpini: “Per le condizioni in cui ci siamo presentati e per le condizioni del terreno di gioco, direi che è stata un’ottima prestazione da parte dei ragazzi. Sono stati molto bravi nell’interpretazione della gara. Siamo stati cattivi e sporchi, con giocate pulite laddove si potevano fare. Ci sono state quattro o cinque occasioni per andare in vantaggio, all’inizio abbiamo rischiato subito qualcosa ma Pane ha fatto una grandissima parata. Tutto sommato è stata una gara equilibrata e ci prendiamo un buon punto. Inoltre, la nostra difesa continua a essere imbattuta, sintomo di grande spirito di sacrificio”.

“Mi aspettavo questo tipo di gara contro il Monterosi; quindi, siamo partiti con Russo e Murano e poi con Di Gaudio e Trotta. Ricciardi e Dall’Oglio hanno risposto bene, tranne i primi minuti che sono serviti per entrare in partita. Sono stati bravi e intelligenti a fare le cose giuste, soprattutto con semplicità in virtù del fatto che non giocavano da più di un mese. Venerdì c’è la gara contro il Pescara, che oggi ha perso in gara contro il Picerno. A dimostrazione del fatto che in questo campionato non ci sono gare facili. Mi auguro che dopo questa bella striscia di risultati positivi e dopo aver giocato a porte chiuse domenica scorsa contro l’Andria, gli spalti del “Partenio-Lombardi” siano pieni di tifosi”.