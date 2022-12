Avellino, Dall'Oglio: "Una sofferenza non poter giocare, ora testa al futuro" Il centrale biancoverde ha parlato al termine della gara contro il Monterosi

“Sono contento per l’ottima partita su un terreno in pessime condizioni”. Così ai microfoni Jacopo Dall’Oglio, al termine della gara finita a reti inviolate contro il Monterosi. Il centrocampista ha continuato: “Personalmente sono soddisfatto anche se potevo chiuderla nel primo tempo con quel colpo di testa. Per tutto questo tempo che sono stato infortunato, soffrivo nel guardare anche gli allenamenti dei miei compagni. Spero da qui alla fine di non uscire più. Orario della gara? Forse questa è la seconda volta che ho giocato alle 12:30. Certo non è facile mangiare la pasta alle 9 del mattino ma fa parte del lavoro. Venerdì affronteremo il Pescara e sono sicuro che sarà una grande partita. Dobbiamo provare a chiudere in bellezza quest’anno e di guardare al futuro con ambizione e positività”.