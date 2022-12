Avellino, D'Agostino: "Faremo il possibile per recuperare, ora testa al mercato" Le parole del presidente biancoverde dopo la vittoria casalinga contro il Pescara (1-0)

Arriva il sesto risultato utile consecutivo per l’Avellino. I biancoverdi, reduci dal pareggio contro il Monterosi, hanno conquistato la vittoria contro il Pescara. Al “Partenio-Lombardi” è bastata una rete di Kanoute nel primo tempo. Al termine della gara, il presidente Angelo Antonio D’Agostino ha parlato ai microfoni in conferenza stampa: “Per prima cosa voglio fare un augurio a tutti coloro che ci seguono. Il campionato non è iniziato nel migliore dei modi ma nelle ultime gare i risultati stanno venendo fuori con il lavoro di mister Rastelli".

Il presidente biancoverde: "Sappiamo cosa fare a gennaio"

"Ora andiamo avanti così sperando di continuare con questi risultati positivi anche nel 2023. - ha aggiunto D'Agostino - Ora c’è il mercato di gennaio e sappiamo cosa fare. Niente è perduto, c’è la voglia di giocare fino all’ultimo. Faremo il possibile per recuperare”.