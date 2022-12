Avellino, pausa minima. Ecco quando riparte e con quali incognite Ore di riposo per il gruppo biancoverde dopo la vittoria con il Pescara al "Partenio-Lombardi"

È prevista per mercoledì la ripresa della preparazione in casa Avellino. La squadra biancoverde è reduce da un buonissimo percorso finalizzato con la vittoria sul Pescara per chiudere al meglio il 2022. Con sei risultati utili consecutivi il gruppo irpino appare rilanciato e si avvicina con un cambio di prospettiva al nuovo anno, che si aprirà sabato 7 gennaio con la trasferta sul campo della Gelbison (al "Guariglia" di Agropoli si scenderà in campo con calcio d'inizio alle 14.30).

Murano e Gambale al rientro, Moretti da valutare

Alla ripresa dovrebbe essere volato via il rebus influenza, che ha limitato la rosa nelle settimane che ha portato l'Avellino alle sfide contro il Monterosi Tuscia e il Pescara (un problema però superato con quattro punti in due gare). Jacopo Murano e Diego Gambale non erano nella lista gara venerdì scorso e torneranno a disposizione in settimana. C'è, invece, da valutare Lorenzo Moretti uscito per infortunio dalla sfida con gli abruzzesi e sostituito da Julian Illanes. Il centrale difensivo scuola Inter è stato protagonista nel percorso di ripartenza creato con il ritorno di Massimo Rastelli.