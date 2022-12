Avellino: obiettivo restyling, il focus dalla porta all'attacco Diverse pedine in uscita: caccia ai profili utili per la crescita del gruppo biancoverde

Natale in archivio, come la prima giornata del girone di ritorno in casa Avellino. Ultime ore di riposo, poi sarà rientro al "Partenio-Lombardi" per sviluppare la preparazione che porterà i lupi al derby campano con la Gelbison, in programma sabato 7 gennaio, al "Guariglia" di Agropoli con calcio d'inizio alle 14.30. Si è aperta, però, anche la fase di discussione vera e propria tra lo staff tecnico e dirigenziale per individuare le pedine utili nella rosa biancoverde, reduce da una prima parte di stagione in cui è volata subito via la chance di lottare per la promozione diretta e in cui, a un certo punto, era in discussione anche la salvezza: aspetto superato con i 6 risultati utili consecutivi per chiudere il 2022 e pensare alla miglior posizione in chiave playoff nel girone di ritorno.

Mercato: non solo Micovschi in uscita

Massimo Rastelli ha evitato in più occasioni di aprire l'argomento mercato prima del rompete le righe per le festività natalizie, ma ci sono profili già immaginati dall'Avellino per il prossimo futuro, come i nomi in uscita tra cessioni e prestiti. Ormai Pasquale Pane è il titolare tra i pali e Richard Marcone appare destinato all'uscita: in dubbio, invece, resta la posizione di Francesco Forte. Ha preso forma anche la linea difensiva con il passare delle settimane: Andrea Sbraga e Gennaro Scognamiglio sembrano pronti ai saluti. A centrocampo Daniele Franco non ha regalato quanto immaginato in estate dal direttore sportivo, Enzo De Vito, ma dovrebbe restare. In attacco, con Claudiu Micovschi seguito dal Monterosi e dal Taranto, c'è Giuseppe Guadagni, mai impiegato da Rastelli e limitato anche dagli infortuni, pronto a trovare spazio altrove.