Avellino: un rientro immediato, ma anche uno stop. Mercato, le ultime Il ds De Vito con il capo scout Aiello a bordocampo per il primo allenamento settimanale

Allenamento sul sintetico del "Partenio-Lombardi" a partire dalle 17.30. Alcuni secondi al buio per parte del gruppo biancoverde, poi si sono accesi i riflettori dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. L'Avellino riparte dopo la pausa natalizia e ha sviluppato la prima di quattro sedute che chiuderanno il 2022.

Un recupero, ma l'influenza torna nel gruppo

Rientro immediato per Lorenzo Moretti: fugato subito ogni dubbio sulla condizione fisica del centrale difensivo, che era stato sostituito nel corso del match vinto dai lupi contro il Pescara. Tommaso Ceccarelli non ha preso parte, invece, all'allenamento a causa dell'influenza, che spunta nuovamente nello spogliatoio dell'Avellino. In campo, ma non per tutta la seduta Simone Auriletto, Daniele Franco, Jacopo Murano e Manuel Ricciardi.

Il ds De Vito con il capo scout Aiello a bordocampo

Nel frattempo, è evidente il lavoro sottotraccia da parte della dirigenza sul mercato. A bordocampo era presente il direttore sportivo del club irpino, Enzo De Vito, in compagnia del capo scout, Mario Aiello. L'Avellino punta a inserire le pedine giuste per rafforzare una rosa che solo sul finale del 2022 ha centrato la continuità. In uscita ci sono diversi calciatori. Al Taranto interessano Claudiu Micovschi, ma anche Murano.

Giudice sportivo: ammenda per l'Avellino

Millecinquecento euro di ammenda per l'Avellino, disposta dal giudice sportivo "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato e fatto esplodere cinque petardi di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 5° ed al 9° minuto del primo tempo ed al 7°, al 9° ed al 10° minuto del secondo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società ha adottato i modelli organizzativi previsti dall'art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).".