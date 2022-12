Mercato Avellino: diverse pedine in uscita, ecco dove può andare Guadagni Oggi doppia seduta per i lupi: ieri la conferma dell'influenza a limitare il gruppo irpino

L'Avellino ha ripreso la preparazione con una seduta pomeridiana, sosterrà due allenamenti in giornata e uno domattina prima di chiudere il 2022. Rientro immediato per Lorenzo Moretti, l'influenza limita ancora il gruppo irpino con Tommaso Ceccarelli ai box e ben quattro pedine - Simone Auriletto, Daniele Franco, Jacopo Murano e Manuel Ricciardi - costretti a lasciare il campo sul finale della sessione.

Su Guadagni c'è l'interesse della Recanatese

L'attività sottotraccia dei dirigenti è evidente in chiave mercato. Contatti che proseguono per il direttore sportivo, Enzo De Vito, che ieri ha seguito l'allenamento in compagnia del capo scout, Mario Aiello. Spunta una nuova possibile destinazione per Giuseppe Guadagni, mai impiegato da Massimo Rastelli dal suo ritorno, avvenuto con la vittoria in trasferta a Francavilla Fontana: l'attaccante potrebbe trasferirsi alla Recanatese, squadra del girone B di Serie C, in cui è protagonista un ex biancoverde, Alessandro Sbaffo. Guadagni sembrava vicino al Messina, ma l'addio di Gaetano Auteri ha cambiato la prospettiva per l'ex Paganese.