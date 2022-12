Sanfilippo: "Memorial Bellizzi importante e da rendere anche più forte" "Ora in panchina ci sono Antonio e Mattia: buon sangue non mente"

Nel pomeriggio di ieri e con secondo appuntamento in serata sarà Memorial "Mimmo e Gennaro Bellizzi" al PalaDelMauro di Avellino. "Ricordiamo la famiglia Bellizzi, a cominiciare dal padre di Gennaro e di Mimmo, don Antonio, grande appassionato di pallacanestro, che portava i figli a giocare quando eravamo tutti un po' più piccoli. - ha affermato Menotti Sanfilippo - Chiaramente Mimmo è stato uno degli artefici dell'inizio della scalata della Scandone dalle serie inferiori fino alla B d'Eccellenza, mentre Gennaro è stato il medico sociale per eccellenza della Scandone Avellino con altri amici come Gennaro Corbo, Elia De Simone e altre persone. Però Gennaro, per la passione che ci metteva e per l'avellinità che l'ha sempre contraddistinto, certamente va ricordato in modo particolare. Mimmo è stato un atleta formidabile, che metteva il cuore e l'anima per la maglia biancoverde".

Ora Antonio e Mattia in campo e in panchina nel Memorial, ma non solo

"Antonio collabora con la Pallacanestro Avellino come vice allenatore dell'under 19 ed è anche capo allenatore di Ariano Irpino, dove sta facendo bene con la squadra protagonista. Buon sangue non mente: sia Antonio che Mattia proseguono nella dinastia. - ha aggiunto lo storico dirigente della Scandone Avellino - È un bel momento che, secondo me, andrebbe anche considerato a un livello un po' più alto. È una bellissima manifestazione. C'è anche uno spirito di solidarietà con l'evento benefico. Ricordo i Memorial Lepore-Bellizzi, che si facevano in Serie A. Adesso, purtroppo, la situazione è un po' diversa, ma credo che prima o poi torneremo a calcare parquet un po' più importanti oltre al Del Mauro.

Avellino in A con Ramondino protagonista a Tortona

"Ramondino lo ricordo sempre con l'immagine della promozione in Serie A1 quando da tifoso praticamente era impazzito almeno come me a fine partita. - ricorda Sanfilippo - È uno scandoniano della prima ora ed è un allenatore di primo ordine del panorama cestistico nazionale. Credo che meriti tutto quello che sta ottenendo perché è una persona molto seria".