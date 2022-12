Avellino: è il giorno dei rinnovi, ecco chi ha prolungato il contratto Accordo fino al 30 giugno 2024 con un altro calciatore per la società irpina

Dopo l'annuncio dei prolungamenti contrattuali di Pasquale Pane e Agostino Rizzo in tarda mattinata, nel pomeriggio ecco il rinnovo di Antonio Matera con l'Avellino: accordo fino al 30 giugno 2024 con il centrocampista, protagonista nei 6 risultati utili di fila della squadra biancoverde.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver prolungato il vincolo contrattuale con il tesserato Antonio Matera. - si legge nella nota della società irpina - Per il calciatore nativo di Foggia quella attuale è la seconda stagione in biancoverde. In totale ha collezionato con la maglia dell’Avellino 42 presenze tra campionato e coppe. Matera ha sottoscritto un accordo che lo legherà all’Avellino fino al 30 giugno 2024. Ad Antonio vanno gli auguri del club uniti ad un in bocca al lupo per le soddisfazioni che verranno".