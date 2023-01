Avellino-D'Angelo: quel segnale disatteso a Natale 2021, ora il ritorno Poco più di un anno fa non passò inosservato un particolare

Era il 24 dicembre 2021 e in un video pubblicato sui canali ufficiali social l'US Avellino augurava buone feste ai suoi tifosi e sembrava lanciare un segnale con la presenza di Sonny D'Angelo. Il centrocampista, con il suo entourage, era in trattativa per il rinnovo e per l'adeguamento contrattuale. Nei giorni successivi ecco il cambio di strategia tra le parti: il siciliano si trasferì alla Reggiana e nella conferenza stampa di presentazione palesò la distanza che ormai si era creata con la società biancoverde per la scelta di cambiare squadra e girone.

Poco più di 365 giorni dopo il cambio di prospettiva

Un anno e qualche giorno dopo è tutto pronto per il ritorno di D'Angelo ad Avellino. L'avventura del palermitano a Reggio Emilia si chiude con tante ombre e poche luci dopo la corsa promozione terminata con il secondo posto contro il Modena e un cammino playoff durato appena 180 minuti con l'ingresso non sfruttato ai quarti di finale. D'Angelo proverà a rilanciarsi lì dove aveva mostrato qualità importanti per la categoria con sostanza e decisione anche sotto il profilo realizzativo.