Avellino: ecco come riparte, 4 match per la svolta definitiva Ripresa nel pomeriggio e sabato (ore 14.30) la sfida con la Gelbison ad Agropoli

Ripresa della preparazione nel pomeriggio per l'Avellino. Rastelli attende D'Angelo, che torna in Irpinia e che sarà il primo ingresso nella rosa, aperta al restyling. Via alla sessione invernale di calciomercato con Franco che piace alla Turris, con Guadagni pronto al trasferimento alla Recanatese, con Garetto seguito da alcuni club che puntano alla salvezza e con Micovschi destinato al prestito al Taranto dell'ex Capuano. Inoltre, per Illanes potrebbe profilarsi un nuovo addio e la posizione di altre pedine è in discussione. Nelle prossime ore sarà annunciato il rinnovo con Maisto dopo quelli già ufficializzati con Pane, Rizzo e Matera.

Gelbison, Monopoli, Messina e Latina nel mese di gennaio

Nel frattempo, dal campo l'Avellino metterà davvero la Gelbison nel mirino dopo gli stop and go determinati da Natale e Capodanno. Sarà settimana corta con la ripresa in giornata e il primo match del 2023 in programma sabato (ore 14.30) al "Guariglia" di Agropoli. Si aprirà un gennaio decisivo, in cui i lupi dovranno centrare la svolta definitiva. Dopo i 6 risultati utili consecutivi ci sono 12 punti in palio nel primo mese del nuovo anno: il derby con la Gelbison, la gara casalinga con il Monopoli domenica 15, la trasferta sul campo del fanalino di coda Messina domenica 22 e la sfida interna con il Latina domenica 29. C'è la sensazione del passaggio obbligato nella stagione dei biancoverdi al netto di un mercato che dovrà fare la differenza.