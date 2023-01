Avellino, Pane: "D'Angelo può farci fare il salto di qualità" Il portiere biancoverde: "Il rinnovo? Un bellissimo regalo. Ripagherò la fiducia"

Pasquale Pane ha preso parte all'evento benefico organizzato dall'associazione di volontariato "San Nicola di Bari" nella frazione San Felice di Capriglia Irpina in compagnia del direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito. L'estremo difensore biancoverde ha presentato così l'attesa del match con la Gelbison: "È bellissimo vedere tante gente, tanti bambini felici. - ha affermato Pane - È un motivo di gioia. Ora ci aspetta la Gelbison. Troveremo una squadra agguerrita, non sarà gara semplice. Ricordo la trasferta col Monterosi o Crotone. Il pubblico c'è sempre stato. Ha dimostrato di starci sempre vicino e lo farà anche sabato. È un motivo di orgoglio e per mettere qualcosa in più".

"Sonny ha tanta voglia di fare bene"

"Abbiamo ritrovato Sonny. È motivato, ha tanta voglia di fare bene. - ha aggiunto il portiere dei lupi - Ce lo auguriamo tutti perché è un giocatore importante, che può farci fare il salto di qualità".

"Il rinnovo è un bellissimo regalo per il 2023"

"Basta veramente poco per accendere questa piazza. Ci auguriamo comunque di fare meglio del girone d'andata. Noi comunque dobbiamo pensare a una gara alla volta e vedere dove arriveremo. Mercato? Sono problematiche della società. A noi deve interessare la settimana di lavoro, preparare le partite e scendere in campo. Dobbiamo migliorarci di gara in gara. Il rinnovo? È un bellissimo regalo e ringrazio la società per avermi dato fiducia e spero di ripagarla".