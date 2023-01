Mercato Avellino: c'è un altro centrocampista in uscita e per l'attacco... È la vigilia del primo match del 2023 per i biancoverdi, la sfida con la Gelbison ad Agropoli

La sessione invernale di calciomercato vive di stop and go inevitabili, determinati dalla necessità dei club di mettere da parte per alcune ore le trattative intavolate per pensare esclusivamente al campo. Si avvicina il derby campano con la Gelbison in casa Avellino. Domani (ore 14.30) i lupi saranno di scena al "Guariglia" di Agropoli per affrontare la Gelbison con più di ottocento tifosi biancoverdi che raggiungeranno l'impianto sportivo cilentano per spingere la squadra di Massimo Rastelli al settimo risultato utile consecutivo. L'Avellino vuole aprire il 2023 con un successo chiave nell'obiettivo quarto posto, che può diventare concreto centrando proseguendo nel cammino intrapreso dopo la sconfitta rimediata a Picerno.

Garetto alla Gelbison: definizione nella prossima settimana

Con il club lucano la società irpina ha ufficializzato il trasferimento in prestito di Tommaso Ceccarelli. Prosegue il percorso in uscita per diverse pedine. Non si è ancora sbloccata del tutto, ma la trattativa Claudiu Micovschi - Taranto resta pronta alla definizione. Inoltre, proprio con la prossima avversaria, la Gelbison, può completarsi un'operazione: il prestito di Marco Garetto. Il centrocampista piemontese potrebbe raggiungere Agropoli da calciatore dell'Avellino per poi trasferirsi nel club rossoblu nella prossima settimana. Per l'attacco resta lo sguardo in Serie B con il profilo di Michele Marconi del Sudtirol che sembra superare quello di Mamadou Tounkara rispetto ai primi rumors.