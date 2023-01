Gelbison-Avellino 1-1, Tito: "Per il salto di qualità queste gare vanno vinte" Il difensore biancoverde: "I nostri tifosi meritavano qualcosa in più"

Termina in parità il derby al “Guariglia” tra Gelbison e Avellino. La gara, valida per la ventunesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 1-1. I padroni di casa vanno in vantaggio con la rete di De Sena, ma dopo due minuti è Aya a ristabilire il pareggio. All’orizzonte, la gara di domenica contro il Monopoli: al “Partenio-Lombardi” sarà fischio d’inizio alle 17:30

Al termine del match è Fabio Tito ad aver parlato ai microfoni: “Tutti i tifosi arrivati fin qui meritavano qualcosa in più, dunque dobbiamo rimboccarci le maniche. In questi giorni abbiamo lavorato consapevoli di affrontare una squadra solida, ma questo non deve essere un attenuante. Se vogliamo il salto di qualità queste partite vanno vinte, soprattutto per ambire al quarto posto. Lo dobbiamo a tutta la gente che ci segue sempre, ma anche per noi stessi.

“Queste gare, dopo la sosta, nascondono le insidie. Probabilmente, una partita di cartello avrebbe alzato l’attenzione. Questa è stata una partita sporca, ma ce l’abbiamo messa tutta. Ci rifaremo domenica contro il Monopoli”.