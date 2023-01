Avellino, Casarini: "Loro più brillanti, ci teniamo stretto questo punto" Le parole del centrocampista biancoverde dopo il pareggio maturato contro la Gelbison (1-1)

Termina con un gol per parte il derby tra Gelbison e Avellino. Il match, valido per la ventunesima giornata nel girone C di Serie C, è terminato con il risultato finale di 1-1. Per i padroni di casa a segno De Sena; Aya, invece, l’autore del gol a favore degli irpini. Anche nel match d’andata, con Roberto Taurino sulla panchina biancoverde, l’incontro è terminato con un pareggio (0-0). Nella prossima giornata, Pane e compagni affronteranno il Monopoli: al “Partenio-Lombardi” fischio d’inizio alle 17:30.

A parlare ai microfoni alla fine del match è stato il centrocampista degli irpini Federico Casarini: “Venivamo da un periodo positivo, in particolare dalla bella vittoria contro il Pescara. Vincere anche qui sarebbe stato un ulteriore passo avanti, ma non ci siamo riusciti pur avendo fatto il possibile. Ci teniamo stretti questo punto, ma il nostro obiettivo resta sempre quello di conquistarne tre”.

“La Gelbison era più brillante. D’altronde, non è stato facile per noi giocare sull’erba essendo abituati al sintetico. Ma questo non è un alibi, probabilmente dobbiamo assimilare ancora dei carichi che ci consentano di raggiungere una condizione migliore”.

“I nuovi arrivi in squadra li accoglieremo bene, per chi va via è un dispiacere. Ma indipendentemente da questo, noi dobbiamo sempre concentrarci sul campo. I tifosi? Bellissimo vedere il settore ospiti pieno, per noi è stato come giocare in casa. Purtroppo non abbiamo conquistato i tre punti, ma speriamo di rifarci domenica”.