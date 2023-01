Riparte l'Avellino: un centrocampista ai box. Un ex torna in Campania Ecco dove giocherà il difensore, biancoverde nella stagione 2020/2021

Ripresa al “Partenio-Lombardi” per l'Avellino con lavoro atletico in palestra prima delle esercitazioni tecnico-tattiche specifiche e di una partita a campo ridotto che non ha visto l'impiego di Andrea Sbraga e Gennaro Scognamiglio. I due difensori hanno lasciato il gruppo raggiungendo gli spogliatoi: ulteriore segnale di addio con la destinazione Trento per Sbraga, Giugliano per Scognamiglio.

Solo terapie per Dall'Oglio

Ai box c'è Jacopo Dall'Oglio, l'unico assente del gruppo che avrà a disposizione Massimo Rastelli anche nella seconda parte della stagione e limitato a terapie. Il centrocampista ha saltato il derby con la Gelbison a causa di un forte trauma contusivo alla caviglia, rimediato nella rifinitura, e non era sul terreno di gioco per il primo allenamento settimanale verso la gara con il Monopoli, in programma domenica (ore 17.30) al “Partenio-Lombardi”.

L'ex Miceli è un nuovo calciatore della Turris

Giornata di annunci in casa Turris. Il club del presidente Antonio Colantonio ha ufficializzato gli acquisti a titolo definitivo del difensore ex Avellino, Mirko Miceli, dalla Virtus Francavilla e del centrocampista, Luis Maldonado, dal Lecco.