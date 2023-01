Avellino: c'è un portiere in uscita, ecco dove andrà Rebus attacco per i movimenti in entrata. Si accelera sul fronte cessioni

Il mercato in entrata stenta a decollare, soprattutto in chiave offensiva, mentre quello in uscita prosegue in casa Avellino. Dopo gli arrivederci di Giuseppe Guadagni e Tommaso Ceccarelli, in prestito rispettivamente alla Recanatese e al Picerno, sono pronti gli addii di Andrea Sbraga, destinazione Trento, e di Gennaro Scognamiglio, che risolverà il contratto con la società biancoverde prima di legarsi al Giugliano, che attende da giorni il difensore. Ieri entrambi i calciatori hanno sviluppato solo la prima parte dell'allenamento per poi lasciare il gruppo e rientrare negli spogliatoi quando è iniziata la partita a campo ridotto che ha chiuso la seduta con cui si è aperta la preparazione verso il match con il Monopoli, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi".

Forte si trasferisce al Monterosi Tuscia

Nel frattempo, anche un portiere è pronto a salutare l'Irpinia. Francesco Forte si trasferisce al Monterosi Tuscia: ormai è tutto definito per la cessione dell'estremo difensore al club laziale. Titolare nella gestione tecnica di Piero Braglia e anche nella parentesi targata Carmine Gautieri (2020/2022), Forte ha vissuto la scorsa estate da separato in casa. In tribuna con Roberto Taurino in panchina, è stato riaggregato al gruppo con il ritorno di Massimo Rastelli ed è sceso in campo solo in Coppa Italia di Serie C contro la Turris e il Catanzaro. Arrivo a titolo definitivo al Monterosi e accordo di 18 mesi (30 giugno 2025) tra il calabrese e la società del presidente Mauro Fusano e del direttore generale, ex Avellino, Fabrizio Lucchesi.