Avellino: subito D'Angelo, l'attesa di Gori, per l'attacco... Domenica (ore 17.30) la sfida con il Monopoli per la ventiduesima giornata di Serie C

Diverse cessioni, anche con la formula del prestito, una sola pedina in entrata per l'Avellino, il ritorno di Sonny D'Angelo, subito buttato nella mischia contro la Gelbison, nell'attesa di Mirko Gori, che solo dopo la sfida con il Monopoli, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", alla ripresa della preparazione per la gara in trasferta a Messina, entrerà a far parte della rosa biancoverde.

Prestiti e cessioni a titolo definitivo

Non c'è stato il classico rimpallo tra uscite e ingressi in casa Avellino nella prima parte della sessione invernale di calciomercato, bensì è arrivata l'accelerazione per sfoltire la rosa con i prestiti di Daniele Franco alla Turris, di Giuseppe Guadagni alla Recanatese e di Tommaso Ceccarelli al Picerno e gli addii di Francesco Forte, che si è legato al Monterosi, e di Gennaro Scognamiglio, che è stato acquistato dal Giugliano.

Così con il Monopoli

Nessuna novità, quindi, per la gara con il Monopoli rispetto all'elenco dei convocati diramato da Rastelli per il match di Agropoli con la Gelbison (Jacopo Dall'Oglio non ci sarà per infortunio). La piazza resta in attesa dello sprint per l'attacco. Con il cambio in panchina la squadra è migliorata per sostanza e intensità difensiva e ora appare chiamata allo step di cescita in termini di qualità, che passa dal mercato. Erano subito spuntati i profili di Mamadou Tounkara e Michele Marconi con lo sguardo rivolto alla Serie B da parte della dirigenza, ma il colpo in chiave offensiva non appare dietro l'angolo.