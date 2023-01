Avellino: pronto un colpo in mediana. Micovschi, si ferma l'uscita Persiste il rebus per l'attacco, la piazza biancoverde attende novità

L'Avellino punta su Mirko Gori per inserire un regista nel centrocampo dopo aver aperto la sessione invernale di calciomercato con la cessione in prestito di Daniele Franco alla Turris. Mediano, vertice basso nel reparto, capace anche di giocare da difensore centrale in passato, il frusinate, classe '93, ha vissuto la prima parte di stagione alla Triestina dopo l'anno in prestito in Serie B all'Alessandria nella stagione 2021/2022. Gori è cresciuto calcisticamente tra Parma e Frosinone e con la squadra della sua città ha giocato tanto in Cadetteria (152 presenze), ma anche in Serie A nelle stagioni 2015/2016 e 2018/2019 (38 presenze).

In stand-by la posizione del romeno: il Taranto ha definito l'arrivo di Bifulco

Nel frattempo, la trattativa per la cessione di Claudiu Micovschi al Taranto appare ferma, in particolar modo con il passaggio, ormai definito, di Alfredo Bifulco dal Padova ai rossoblu. Nelle scorse ore l'Avellino ha ufficializzato gli addii di Francesco Forte e Gennaro Scognamiglio, ceduti a titolo definitivo rispettivamente al Monterosi Tuscia e al Giugliano: saranno, quindi, avversari dei lupi nella seconda parte della stagione. Per l'attacco resta il rebus di mercato con Mamadou Tounkara in pole: la piazza biancoverde attende novità importanti sul fronte offensivo.