Scontri Foggia-Avellino: emessi 16 Daspo, la decisione della Questura Terminata l'attività di indagine su quanto avvenuto il 7 novembre scorso

Sono stati emessi 16 daspo, della durata di 3 anni, al termine dell'attività di indagine da parte della Polizia di Stato sui disordini registrati durante e dopo Foggia-Avellino, giocata il 7 novembre scorso allo "Zaccheria". La Questura di Foggia ha disposto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive nei confronti di 8 ultras rossoneri e 8 dell'Avellino, ritenuti responsabili degli scontri nell'impianto sportivo pugliese.

Dall'ambito sportivo a quello ordinario

Sul finale del 2022, per il weekend successivo al match giocato allo "Zaccheria", le Prefetture di Avellino e Foggia determinarono la disputa a porte chiuse delle sfide Avellino-Giugliano e Foggia-Cerignola. Poi la sentenza del giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, portò a un ulteriore gara senza pubblico sugli spalti per i satanelli e per i lupi (Foggia-Catanzaro e Avellino-Fidelis Andria).