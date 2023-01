Avellino: in 3 ancora ai box. Mercato: novità in difesa Un biancoverde in uscita, pronto il sostituto per il pacchetto arretrato

Seduta prolungata in mattinata per l'Avellino, al lavoro allo stadio comunale di Mercogliano verso la sfida in programma domenica (ore 14.30) al "San Filippo - Franco Scoglio" contro il Messina. Dopo il riscaldamento i biancoverdi hanno sviluppato lavoro tecnico specifico ed esercitazioni tattiche.

Terapie per Dall'Oglio, Matera e Pane

Jacopo Dall’Oglio, Antonio Matera e Pasquale Pane hanno continuato il ciclo di terapie per smaltire i problemi accusati nelle scorse settimane: restano ai box e, quindi, in forte dubbio per la trasferta di Messina, dove è sicuro assente Fabio Tito per squalifica.

Illanes al Pescara, Benedetti in entrata

Novità dal mercato in casa Avellino con il centrocampista Davide Mazzocco e l'attaccante Mamadou Tounkara pronti a raggiungere l'Irpinia. In difesa spunta l'uscita di Julian Illanes con la formula del prestito: giocherà la seconda parte della stagione al Novara. Il posto dell'argentino sarà coperto da Simone Benedetti della Feralpisalò, classe '92, cercato già in passato dall'Avellino e dal direttore sportivo, Enzo De Vito.