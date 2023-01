Avellino: il messaggio di Tounkara e i "like" della proprietà Gioia per l'attaccante: è nata la figlia Yaiza. Su Murano...

C'è attesa per l'approdo di Mamadou Tounkara in Irpinia e i social hanno presentato i motivi, più che giusti. Sono ore di gioia per l'attaccante: è nata la figlia Yaiza e con alcuni post sul profilo ufficiale Instagram l'attaccante ha sottolineato la felicità in famiglia, ma anche il prossimo futuro. La carriera proseguirà lontana da Cittadella, Tounkara raggiungerà Avellino nelle prossime ore per iniziare una nuova avventura. Alle foto pubblicate dalla punta ci sono i "like" della proprietà, dell'amministratore IDC, Giovanni D'Agostino: riprova della trattativa ormai definita e dell'attesa del calciatore ad Avellino.

"A Cittadella momenti meravigliosi"

"Sarò per sempre grato al Cittadella, al direttore, al direttore, al presidente e a tutto lo staff tecnico per l'opportunità che mi avete concesso in quest'ultimo anno e mezzo che ho avuto l'onore di indossare questa maglia così storica. - ha affermato Tounkara sui social - Grazie ai miei compagni e a tutti i tifosi del Cittadella Calcio per i momenti meravigliosi che abbiamo condiviso insieme e per non avermi fatto mai mancare neanche per un momento tutto il supporto. Semplicemente grazie".

Tre piste per Murano, novità in difesa

I movimenti di mercato per l'attacco non si dovrebbero limitare all'arrivo di Tounkara. Nelle idee biancoverdi c'è l'ulteriore innesto con Jacopo Murano che resta in uscita. La punta ex Perugia piace al Picerno, ma ci sono due avversarie in chiave quarto posto, Juve Stabia e Audace Cerignola, sulle tracce di Murano. Nel frattempo, è tutto pronto per la cessione in prestito di Julian Illanes a Novara con l'ingaggio di un altro difensore, Simone Benedetti.