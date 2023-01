Avellino: ecco Mazzocco e Tounkara, nuove pedine per Rastelli Arrivo in Irpinia e primo allenamento nel pomeriggio a Mercogliano

Davide Mazzocco e Mamadou Tounkara hanno raggiunto Avellino: prima tappa in hotel per il centrocampista e l'attaccante, ormai nuovi calciatori biancoverdi e che nelle scorse ore hanno salutato sui profili ufficiali social il Cittadella.

Dentro un centrocampista e un attaccante

Per Tounkara sono state ore di gioia per la nascita della figlia e ora ha inizio la nuova avventura in carriera: ritorno in Serie C dopo l'ottima fase vissuta in maglia Viterbese, che aveva determinato lo step in Cadetteria. Dal Cittadella arriva anche Mazzocco: sarà acquisto a titolo definitivo. Ora è semplice attesa per il comunicato dell'US Avellino con l'ufficialità degli acquisti. In chiave mercato sarà partenza in prestito per Julian Illanes con l'ingaggio di Simone Benedetti dalla Feralpisalò.

Verso la sfida contro il Messina al "San Filippo - Franco Scoglio"

Massimo Rastelli potrà contare sulle due nuove pedine a partire dalle 15, orario d'avvio della sessione pomeridiana, prevista per oggi allo stadio comunale di Mercogliano verso la trasferta di Messina con la gara di campionato in programma domenica (ore 14.30) al "San Filippo - Franco Scoglio".