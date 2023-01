Mercato Avellino: rebus attacco, le ultime Ripartenza per i lupi verso la gara casalinga con il Latina (domenica ore 14.30)

Riparte l'Avellino dopo il ko di Messina con le ore post-gara vissute naturalmente in un clima di tensione per quanto accaduto in pieno centro nel capoluogo irpino con l'atto vandalico all'auto privata del direttore sportivo, Enzo De Vito. La famiglia del ds ha ovviamente ringraziato tutte le persone che hanno mostrato vicinanza, ma ha anche sottolineato i ripetuti e insistenti attacchi pubblici e privati. Proseguono le indagini della Digos per risalire agli autori con la vigilanza da parte delle forze dell'ordine per De Vito.

Sempre Marconi, ma le dinamiche di mercato...

È iniziata l'ultima settimana della sessione invernale di calciomercato. Per l'Avellino si conferma il rebus relativo all'attacco. La gara persa a Messina ha rinnovato la difficoltà di squadra in termini realizzativi. Il nome che resta in pole nelle idee biancoverdi è quello di Michele Marconi. Le dinamiche di mercato non hanno aiutato. Nei primi giorni di gennaio il Sudtirol appariva pronto a firmare Luca Strizzolo, poi ingaggiato dal Modena. Inoltre, nel match di sabato, Marconi è risultato decisivo con l'assist per Tait che ha regalato i 3 punti ai bolzanini nella trasferta di Venezia.

Ripartono i lupi: domenica (ore 14.30) la sfida con il Latina

Primo allenamento alle 15 con il ritorno al "Partenio-Lombardi": porte aperte in Tribuna Terminio per la ripartenza biancoverde verso la gara con il Latina. Occorre gli sprint degli ultimi acquisti, Simone Benedetti, Davide Mazzocco e Mamadou Tounkara. Il centrocampista e l'attaccante hanno esordito nella trasferta di Messina.