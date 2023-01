Avellino: è l'ora dell'attaccante, c'è un nome su tutti L'attesa di Rastelli per completare il reparto offensivo e firmare un colpo da playoff

Con il passare delle ore aumenta l'ottimismo in casa Avellino per firmare il colpo tanto atteso per l'attacco. Massimo Rastelli vuole Michele Marconi e la società biancoverde ha prodotto l'accelerazione dopo i primi passi compiuti in avvio della sessione invernale di calciomercato e la fase di stand-by determinata anche da dinamiche esterne alla trattativa. Il Sudtirol ha perso il profilo immaginato per l'attacco, Luca Strizzolo, ingaggiato dal Modena. Lo stesso Marconi si è ritrovato coinvolto nel progetto tecnico dopo una prima parte di campionato povera di emozioni e sabato scorso è stato prezioso nel successo ottenuto dai bolzanini a Venezia con l'assist per Fabian Tait.

Marconi: prospettiva biennale, si attende il Sudtirol

L'Avellino ha praticamente raggiunto l'intesa con l'entourage di Marconi: contratto fino al 30 giugno 2025, cifre da leader tecnico per la categoria e prospettiva di inserirlo in rosa già per giovedì. Ora è attesa per il sì del Sudtirol. La posizione del club biancorosso resta legata alla ricerca di un sostituto, ma rispetto a qualche giorno fa sembra aprirsi più di uno spiraglio anche in virtù dell'ok dell'attaccante toscano, classe '87, per una nuova sfida in Serie C, salutata nel 2019 quando risultò decisivo per la promozione del Pisa in Cadetteria.

Alternativa Bortolussi

In parallelo i biancoverdi tengono aperte altre piste per definire l'arrivo di una punta. Quella più calda porta a Mattia Bortolussi, attaccante del Novara, classe '96, buon protagonista in terza serie nell'avventura al Cesena, ma reduce da una prima parte di stagione non brillantissima. Anche in questo caso si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo.