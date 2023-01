Avellino: Marconi è tra i convocati per Sudtirol-Reggina Sabato scorso l'attaccante era stato protagonista nel match vinto dai bolzanini a Venezia

Il tecnico del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli, ha convocato 24 calciatori per la sfida in programma domani (ore 14) contro la Reggina. Tra questi c'è Michele Marconi, che l'Avellino vuole per il suo attacco nella seconda parte della stagione.

Protagonista a Venezia, domani a disposizione

Nel frattempo, la punta di Follonica è a disposizione di Bisoli per il match di domani dopo essere protagonista in quello precedente, nella vittoria del Sudtirol a Venezia. L'Avellino attende: occorre l'incastro di mercato con i bolzanini vicini a Eddie Salcedo, di proprietà dell'Inter.

I convocati del Sudtirol per domani

Portieri: Poluzzi, Minelli, Dregan.

Difensori: Berra, Celli, Curto, De Col, Giorgini, Masiello, Vinetot, Zaro.

Centrocampisti: Belardinelli, Casiraghi, Eklu, Fiordilino, Pompetti, Schiavone, Siega, Tait.

Attaccanti: Carretta, Marconi, Mazzocchi, Odogwu, Rover.