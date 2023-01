L'Avellino attende Marconi: la risposta di Bisoli sull'attaccante "Ho detto che non mando via nessuno, non boccio nessuno, faccio delle scelte"

Gioia per la terza vittoria consecutiva, firmata con il 2-1 ai danni della Reggina, e per il quarto posto in casa Sudtirol. Nella vittoria sui calabresi non c'è stato spazio per Michele Marconi, a disposizione di Pierpaolo Bisoli, ma non impiegato nel match giocato nel pomeriggio.

Ore decisive per l'attaccante

L'Avellino attende la punta toscana per rinforzare l'attacco nella missione playoff. Nella conferenza post-gara Bisoli ha risposto così su Marconi e sull'ipotesi dell'utilizzo nella prossima gara (Pisa-Sudtirol è in programma sabato 4 dopo la chiusura del calciomercato): "Ma come faccio a saperlo da qui a Pisa? Sai da qui a Pisa quante formazioni farò? 250. - ha affermato il tecnico dei bolzanini - Te l'ho detto ieri. Io non so chi farò giocare sabato a Pisa. Può darsi che oggi non ha giocato Giorgini e domenica giochi. Cioè non lo so".

Nessuna pedina ha il posto sicuro

"Io ho detto che non mando via nessuno, non boccio nessuno, faccio delle scelte. Certamente saranno sbagliate... Non è la verità, attenzione. Non è la verità assoluta, è la mia verità per il Sudtirol. Poi se uno dice "mi piace giocare" come ha fatto Crociata, è chiaro. Tanto di cappello Crociata, ben venga. Però io qui non prometto il posto, nemmeno se venisse qui Van Basten. Ve lo ricorderete tutti... Vedo che l'età è abbastanza avanzata come la mia, scherzo. Van Basten si deve conquistare il posto".