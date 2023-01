Avellino-Latina: le probabili formazioni. Ecco dove Micovschi finirà la stagione Alle 14.30 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la ventiquattresima giornata di Serie C

Con il recupero di Matera, ma Rastelli perde un difensore. Zanandrea non è stato convocato a causa di una infiammazione al tallone: solo terapie e salta Avellino-Latina, in programma con calcio d'inizio alle 14.30 al "Partenio-Lombardi". La squadra biancoverde andrà a caccia del primo successo nel 2023 dopo due pareggi e una sconfitta, quella rimediata domenica scorsa a Messina.

La probabile formazione dell'Avellino

Pane è ancora indisponibile: quindi, Marcone sarà di nuovo titolare tra i pali nel 4-3-3 che si conferma per i lupi: linea difensiva con Ricciardi, Moretti, Aya e Tito, a centrocampo D'Angelo, Mazzocco e Casarini, in attacco Kanoute, Tounkara e Russo. Ma, in attesa della prima punta con l'Avellino che vuole Marconi, sono diversi gli scenari possibili per l'assetto offensivo.

Il rumeno completerà la stagione in maglia Fidelis Andria

Nel frattempo, dopo l'assenza dalla lista dei convocati per Avellino-Latina, è praticamente tutto definito per la cessione di Claudiu Micovschi in prestito alla Fidelis Andria. Il rumeno completerà la stagione nel club pugliese e sarà avversario degli irpini nel girone di ritorno.