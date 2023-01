Avellino, Rastelli: "Episodi sfavorevoli, ma sempre in partita" Il tecnico dei lupi: "Per noi allenatori gennaio è un mese disgraziato e pericoloso"

Un altro pareggio per l'Avellino. Dopo la battuta d'arresto subita sul campo del Messina (2-0), gli irpini non vanno oltre il pari contro il Latina. La gara, valida per la ventiquattresima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 0-0. Aya e compagni, nel 2023, non hanno ancora trovato la vittoria. Sguardo alla classifica, in attesa dei risultati dagli altri campi, i biancoverdi sono al decimo posto con 30 punti, alla pari di Monopoli e Latina.

"In gara dall'inizio alla fine"

"Siamo stati in partita dall'inizio alla fine. - ha spiegato il tecnico dei lupi, Massimo Rastelli - Le seconde frazioni di gioco, nelle prime tre gare del nuovo anno, erano in calando. Oggi, invece, siamo stati nella loro metà campo per 95 minuti creando tantissimo. Purtroppo, gli episodi non sono favorevoli, ma ai ragazzi non ho nulla da dire. Ci prepariamo per la gara di mercoledì contro il Potenza”.

"Gennaio pericoloso"

“Per noi allenatori gennaio è un mese disgraziato e pericoloso, che inconsciamente toglie attenzione per le voci di mercato. - ha aggiunto Rastelli - Dopodomani la finestra invernale si chiuderà e noi sapremo chi siamo. Ciò che è certo è che dobbiamo lavorare sotto l'aspetto realizzativo. Non molliamo e andiamo avanti. Mazzocco e Tounkara? Il primo ha fatto un'ottima gara per qualità e quantità. Il secondo, invece, è stato meno continuo, ma sapevo che poteva dare circa 50 minuti e ho preferito inserirlo subito. Entrambi possono solo migliorare”.