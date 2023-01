Avellino, Ricciardi: "Porta stregata, a Potenza per sbloccarci" Serie C: le parole dell'esterno difensivo biancoverde dopo il pari (0-0) con il Latina

Pari a reti bianche tra Avellino e Latina. Il match, valido per la ventiquattresima giornata nel girone C di Serie C, è terminato con il risultato finale di 0-0. Per gli irpini, a cui manca la vittoria dallo scorso 23 dicembre contro il Pescara (1-0), si tratta del nono pareggio stagionale. L'imperativo è trovare il primo successo del 2023 e la nuova sfida è dietro l'angolo: mercoledì sarà turno infrasettimanale contro il Potenza. Calcio d'inizio alle 14:30 allo Stadio “Alfredo Viviani”.

L'esterno difensivo: "Dovevamo vincere"

"É un gennaio nero, siamo arrabbiatissimi con noi stessi perchè dovevamo vincere e potevamo farlo. La porta ultimamente sembra stregata e sicuramente dobbiamo impegnarci di più, per noi stessi e per i tifosi. - ha spiegato Manuel Ricciardi - Ci abbiamo creduto fino alla fine e proviamo a prendere sempre il buono ovvero non aver subito nulla. Che ci serva da lezione per la gara contro il Potenza, in cui dobbiamo assolutamente vincere”.

"Tranquilli e concentrati"

“Competizione con Rizzo? Si tratta di sano agonismo. Ci sproniamo continuamente a vicenda, c'è un bellissimo rapporto tra noi due. I tifosi? È giusto che loro reagiscano così. Li capiamo e proveremo a fare tutto il possibile per conquistare i 3 punti. Non abbiamo paura di nessuno e a Potenza andiamo per far bene. Il nostro pensiero è quello di stare tranquilli e concentrati”.