Avellino-Latina: il tabellino e i voti. Un solo gol nel mese di gennaio Ora gli ultimi giorni di calciomercato: la necessità di un bomber per cambiare umore e prospettive

Attacco a secco (un solo gol nel mese di gennaio), lupi mai vincenti nel 2023: pari con il Latina per l'Avellino, il terzo dall'avvio del nuovo anno, il secondo consecutivo per 0-0 tra le mura amiche. Le polveri bagnate rinnovano ancora una volta la necessità di una prima punta vera. Tounkara, schierato al centro del trio offensivo, si è sacrificato e non è risultato brillante, anzi. Tante insufficienze tra i lupi in una prova che riassume i limiti biancoverdi in stagione.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Avellino-Latina 0-0

Avellino (4-3-3): Marcone 6; Rizzo 5 (46' Ricciardi 5,5), Aya 5 (46' Moretti 6), Auriletto 6, Tito 5; Mazzocco 5,5, Casarini 5,5, D'Angelo 6 (84' Maisto 6); Kanoute 5, Tounkara 5 (61' Gambale 5,5), Russo 5 (72' Trotta 5). All. Rastelli 5. A disp. Antignani, Benedetti, Di Gaudio, Fusco, Garetto, Matera, Musto, Pizzella.

Latina (3-5-2): Tonti; Calabrese (81' De Santis), Esposito (46' Celli), Cortinovis; Sannipoli, Barberini, Bordin, Carissoni; Riccardi (67' Tessiore), Belloni (81' Margiotta), Fabrizi (92' Pellegrino). All. Di Donato. A disp. Cardinali, Di Mino, Gallo, Giannini, Nori.

Arbitro: Zanotti

Ammoniti: Russo (A), Rizzo (A), Tounkara (A), Belloni (L), Aya (A), Tito (A), Auriletto (A), Riccardi (L), Fabrizi (L), Moretti (A)