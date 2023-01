Avellino: rinnovo per Kanoute, saluta Sbraga, novità Zanandrea ed ecco Perrone Ultimo giorno ricco anche di sorprese aperto con l'arrivo di Marconi in Irpinia

Giornata ricca di annunci e novità in casa Avellino, aperta con l'arrivo di Michele Marconi, inserito nella lista dei convocati da Massimo Rastelli per la gara in programma domani al "Viviani" contro il Potenza.

Gianmaria Zanandrea è stato ceduto in prestito al Piacenza. Mario Perrone entra nel gruppo biancoverde e sarà impiegato sia dalla prima squadra che dalla Primavera. Termina l'avventura di Andrea Sbraga: risolto il contratto tra la società irpina e il difensore capitolino. Inoltre, è attesa solo per l'ufficialità del rinnovo di Mamadou Kanoute fino al 30 giugno 2024.

Sbraga, il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore Andrea Sbraga. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Zanandrea, il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Piacenza, a titolo temporaneo, il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Gianmaria Zanandrea. Il club augura al difensore un buon prosieguo di stagione".

Perrone, il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Salernitana, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Perrone. Nato a Caserta il 6 febbraio 2003, il giovane difensore è cresciuto nelle giovanili della Salernitana. Per lui 53 presenze 4 gol nel triennio in cui è stato impiegato dal club campano nel campionato Primavera 2. Ha esordito tra i professionisti, nel campionato di serie A, in occasione della gara Salernitana – Lazio del 15 gennaio 2022".