I convocati per Potenza-Avellino: subito Marconi, due assenti C'è anche Perrone verso la gara contro i lucani (ore 14.30) al "Viviani"

Michele Marconi è stato subito inserito da Massimo Rastelli per la gara che vedrà l'Avellino impegnato domani (ore 14.30) al "Viviani" contro il Potenza. Torna Pasquale Pane. Prima convocazione per Mario Perrone. Due, invece, gli assenti nella rosa biancoverde, modificata con gli ultimi movimenti in entrata e in uscita. Ramzi Aya non sarà a disposizione del tecnico biancoverde a causa del riacutizzarsi del fastidio al ginocchio. Jacopo Dall’Oglio sta continuando, invece, il programma di allenamento differenziato e terapie.

I convocati

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 39 Perrone, 42 Moretti

Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D'Angelo

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi