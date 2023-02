Potenza-Avellino 2-4, Benedetti: "Bello essere parte di questa storia" Il difensore biancoverde, a segno per il nuovo vantaggio, ha svelato un retroscena su Marconi

L'Avellino torna a festeggiare. Vittoria a Potenza per i biancoverdi. Oltre al gol di Russo sono stati i nuovi arrivi del mercato invernale ad andare a segno: gol di Simone Benedetti e doppietta di Michele Marconi. Gli uomini di Massimo Rastelli, che non vincevano dallo scorso 23 dicembre (1-0 al Pescara), conquistano tre punti fondamentali per assicurarsi un posto nei playoff. Ad attenderli, ora, c'è il posticipo contro il Crotone: al “Partenio-Lombardi" la sfida con calcio d'inizio alle 20.30.

Il difensore: "Maturi nel momento difficile della gara"

"Nel primo tempo contro il Messina potevamo vincere, a Latina invece era quel tipo di gara che poteva sbloccarsi da palla inattiva. . ha spiegato Benedetti - Oggi abbiamo creato tanto e, subendo quei due gol abbiamo rischiato un po' troppo. La squadra, però, è stata matura e abbiamo continuato a giocare".

"Impossibile dire di no all'Avellino e a Rastelli"

“Con la FeralpiSalò ho giocato alcune gare, dopo c'è stato l'infortunio e da lì in poi non sono sceso in campo. Alla chiamata di mister Rastelli, con la piazza che c'è, non ho esitato un attimo adire di no. Personalmente, era da un po' che non segnavo, ma ero convinto di farlo oggi”.

"È un bel gruppo, su Marconi..."

“Il gruppo squadra? Sono tutti molto affiatati, pian piano ci riprenderemo tutto ciò che è mancato finora. Il mercato è terminato e ora cerchiamo di recuperare quante più posizioni possibili. Marconi? Ho giocato con lui a Pisa e ci siamo sentiti prima del suo sì all'Avellino. È un giocatore molto forte e spero che possa ritrovare la fiducia che magari è mancata negli ultimi tempi”.