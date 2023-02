Potenza-Avellino 2-4, Marconi: "Contento di iniziare così questa nuova sfida" Le parole del nuovo acquisto biancoverde dopo la doppietta firmata al "Viviani"

Prima vittoria nel 2023 per l'Avellino. I biancoverdi, a secco di successi dallo scorso 23 dicembre, conquistano tre punti fondamentali sul campo del Potenza. La gara, valida per la venticinquesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-4. Oltre al centro di Raffaele Russo, è stata decisiva la doppietta di Michele Marconi e la rete di Simone Benedetti. Gli uomini di Massimo Rastelli torneranno in campo lunedì per il match contro il Crotone: al “Partenio-Lombardi” calcio d'inizio alle 20.30.

"Percorso lungo, ma iniziato nel migliore dei modi"

"La voglia di venire c'era e la società ha fatto di tutto. - ha affermato Marconi nel post-gara - Sono contento per i gol, che a un attaccante fanno sempre piacere, ma l'importante oggi era vincere. Ci portiamo a casa questa vittoria sapendo che il percorso da percorrere è ancora lungo, ma consapevoli anche che gara dopo gara possiamo toglierci qualche soddisfazione”.

"So bene il calore e la passione dei tifosi dell'Avellino"

"I compagni di squdara mi hanno accolto benissimo, quindi è stato tutto più semplice. Sono ragazzi con tante ambizioni e tanta qualità. - ha aggiunto l'attaccante biancoverde - Asse con Fabio Tito? Mi ha servito una gran palla e l'ho sfruttata nel migliore dei modi. I tifosi? Erano tanti nonostante la giornata lavorativa. Ci hanno dato una mano e siamo fieri di aver dato loro una gioia”.