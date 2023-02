Profili di rischio per Audace Cerignola - Avellino: ecco quanto disposto Domenica (ore 17.30) la gara tra i pugliesi e gli irpini al "Domenico Monterisi"

La gara Audace Cerignola - Avellino, in programma domenica (ore 17.30) al "Domenico Monterisi" e valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C (girone C), è caratterizzata da profili di rischio dopo l'analisi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno (clicca qui per il documento).

I dettagli

Dal Viminale è stata suggerita l'adozione, in sede di GOS, della vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Avellino esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva U.S. Avellino 1912, dell'impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Quattro biancoverdi in dubbio verso il "Monterisi"

Per i lupi ripresa con la gestione dei carichi di lavoro e lavoro differenziato per Benedetti, Casarini, Marconi, Sottini e Trotta, pronti al ritorno in gruppo. Sono in quattro, invece, ai box: Aya, Dall'Oglio, Di Gaudio e Matera.