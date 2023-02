Cerignola-Avellino 3-1, Rastelli sull'arbitraggio: "Meritiamo rispetto" L'allenatore biancoverde: "Si sta veramente esagerando, serve il giusto metro di giudizio"

L'Avellino va ko dopo tre risultati utili consecutivi. Gli irpini, reduci dal pareggio maturato contro il Latina e le due vittorie conquistate rispettivamente contro Potenza e Crotone, vengono sconfitti dall'Audace Cerignola. Il match, valido per la ventisettesima giornata nel girone C di Serie C, è terminato sul risultato finale di 3-1. Per i padroni di casa doppietta di Achik e gol di Malcore. A nulla è servita la rete di Russo a favore dei biancoverdi.

Il tecnico: "Ora si sta veramente esagerando"

"L'Avellino merita rispetto, non è possibile perdere in questo modo.- ha affermato il tecnico dei lupi, Massimo Rastelli, nel post-gara Ho sempre rispettato le decisioni arbitrali, ma ora si sta veramente esagerando. Sul loro secondo gol c'è stata una spinta su Auriletto, che in seguito è franato su Pane. Inoltre, non è stato assegnato un rigore a nostro favore. Purtroppo questi episodi ci condizionano, come anche avere due difensori ammoniti dopo 15 minuti di gioco. Serve il giusto metro di giudizio. Ci sono stati dei momenti durante la gara in cui potevamo essere più concreti. Sapevamo di trovare una squadra giovane e frizzante, ma noi stiamo stati bravi a limitarli. Sotto l'aspetto delle occasioni, invece, è stata equilibrata. Purtroppo, gli episodi hanno incanalato la gara in un'altra direzione".