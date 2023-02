Avellino: due infortuni alla ripresa, le ultime dal Partenio-Lombardi Ripartenza con diversi dubbi per Rastelli verso il primo di due match casalinghi consecutivi

Una ripresa tutt'altro che semplice per l'Avellino. Sarà doppio turno casalingo: prima la Viterbese, poi la Virtus Francavilla e la società irpina ha lanciato l'iniziativa del biglietto unico. Ritorno in campo per i lupi dopo il ko di Cerignola e allenamento pomeridiano al "Partenio-Lombardi" con la seduta video prima dell'ingresso in campo con lo sguardo attento della dirigenza e della proprietà, del direttore sportivo, Enzo De Vito, e dell'amministratore IDC Giovanni D'Agostino.

Si fermano Mazzocco e Tito

Nel primo allenamento settimanale problema alla schiena accusato da Fabio Tito e al polpaccio per Davide Mazzocco, che saranno rivalutati nelle prossime ore dallo staff medico. Ritorno in gruppo per Antonio Di Gaudio.

Edoardo Sottini ha completato il percorso personalizzato e ha, quindi, svolto l'allenamento con i compagni di squadra. Si rivede Antonio Matera, ma al centrocampista tocca ancora lavorare a parte. Assente Marcello Trotta per semplice gestione dei carichi di lavoro con Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio che restano ai box.