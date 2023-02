Avellino - Virtus Francavilla: ecco data e orario del match Ecco la variazione gare per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C

Avellino - Virtus Francavilla, match della decima giornata di ritorno del campionato di Serie C (girone C) si giocherà sabato 25 febbraio con calcio d'inizio alle 14.30 allo stadio "Partenio-Lombardi". La Lega Pro ha comunicato le variazioni del programma gare per il ventinovesimo turno.

Serie C - Ventinovesima Giornata

Sabato 25/2

Girone A

LR Vicenza - Sangiuliano ore 17.30

Triestina - Juventus Next Gen ore 14.30

Girone B

Siena - Recanatese ore 14.30*

Girone C

Avellino - V. Francavilla ore 14.30

Crotone - Turris ore 14.30

Gelbison - Giugliano ore 14.30

Juve Stabia - Catanzaro ore 14.30

Latina - Messina ore 14.30

Viterbese - Picerno ore 14.30

Domenica 26/2

Girone A

Lecco - Arzignano ore 14.30

Novara - Padova ore 14.30

Piacenza - Trento ore 14.30



* Anticipo disposto anche in relazione alla comunicazione delle autorità competenti - concomitanza altro evento nella città di Siena